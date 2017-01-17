На Камчатке определены победители краевого чемпионата по горнолыжному спорту

17.01.2017 01:16:27 (GMT+12)
На Камчатке завершился краевой чемпионат по горнолыжному спорту, которой проходил 13 и 15 января на базе «Красная сопка» в Петропавловске-Камчатском. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из столицы региона и города Елизово, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Камчатского края.
Несмотря на непростые погодные условия, 13 января прошли состязания в дисциплине слалом-гигант. Среди юношей лучшими стали представители Петропавловска-Камчатского: первое месте занял Дмитрий Астапов, серебро у Леонида Анисимкова, замкнул тройку лидеров Даниил Лупарев. Среди девушек все призовые места также достались представительницам краевой столицы: золотую награду завоевала Екатерина Попова, второй стала Милена Фокина, бронза у Софьи Вериной.
В дисциплине слалом заезды состоялись 15 января. Первое место среди девушек заняла Милена Фокина, серебро у Екатерины Поповой, третьей стала Софья Верина. Среди юношей лучшим стал елизовчанин Егор Сазонов, второе место занял Леонид Анисимков, третье – Александр Марченко (оба спортсмена из Петропавловска-Камчатского).
В минспорте добавили, что в ближайшее время спортивная сборная команда Камчатского края по горнолыжному спорту отправится на тренировочное мероприятие в город Магнитогорск, где спортсмены буду готовиться к чемпионату и первенству России.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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