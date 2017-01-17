На выездных соревнованиях 2016 года камчатские спортсмены завоевали более 180 наград

17.01.2017 01:16:27 (GMT+12)
В 2016 году на выездных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней спортсмены Камчатки завоевали 182 награды различного достоинства. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
«В течение года на официальные соревнования, проводимые за пределами региона, был направлен 1431 камчатский спортсмен, - сказали в министерстве. – В общей сложности представителями края были завоёваны 182 медали: 58 – золотых, 56 – серебряных, 68 – бронзовых. Наши спортсмены становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств, Спартакиады Молодёжи, международных стартов».
Достойно на выездных соревнованиях край представили камчатские горнолыжники, биатлонисты, сноубордисты, альпинисты, а также спортсмены, занимающиеся тхэквондо, кикбоксингом, самбо, дзюдо, пауэрлифтингом, киокусинкай. Есть в копилке сборной и награды официальных соревнований по северному многоборью. Отличились также представители камчатской школы по паралимпийским видам спорта. 91 медаль спортсмены края завоевали на соревнованиях по горнолыжному спорту - спорту слепых, ПОДА, плаванию - спорту слепых, спорту глухих, ПОДА.
В министерстве добавил, что в 2016 году 15 камчатским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», 133 спортсменам присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», более 250 спортсменам – 1 спортивный разряд.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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