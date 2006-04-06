Чествование лауреатов премии талантливой молодёжи пройдёт на Камчатке

17.01.2017 01:16:28 (GMT+12)

Торжественная церемония награждения лауреатов премии талантливой молодежи пройдёт на Камчатке в среду, 18 января. Чествование юных спортсменов, деятелей науки, художников, певцов и танцоров проводится ежегодно в рамках приоритетного национального проекта «Образование», сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



«В соответствии с правилами присуждения премий талантливой молодёжи отбор кандидатов в возрасте от 14 до 25 лет производился по пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство; художественное творчество, любительский спорт», - рассказали в министерстве.



Там отметили, что по итогам 2015 года премию получили 16 представителей камчатской молодежи.



«Также благодарственными письмами Правительства Камчатского края будут отмечены родители лауреатов, наставники, ведь победы ребят были бы невозможны без помощи педагогов, поддержки руководителей образовательных организаций, университетов, родителей», - добавили в ведомстве.



Торжественное мероприятие состоится в малом зале Правительства Камчатского края. Начало в 16.00.



Справка:

Премия талантливой молодежи была учреждена указом Президента РФ от 06.04.2006 № 325 в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Программа призвана выявлять и продвигать одаренных обучающихся, существенно улучшать качество проводимых мероприятий по отбору юных талантов, развивать систему поддержки их на федеральном и региональном уровнях с участием всего общества.

За 10 лет 156 представителей камчатской молодежи стали лауреатами данной премии. Они активны в своей учебной и профессиональной деятельности: 20 победителей международных, всероссийских олимпиад приняты без вступительных испытаний и успешно обучаются в учреждениях высшего профессионального образования Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля, Иркутска. Многие из них продолжают обучение в аспирантуре. Спортсмены добиваются высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.