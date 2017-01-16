Снегоочистка под контролем

16.01.2017 17:57:33 (GMT+12)

Сотрудниками Госавтоинспекции в рамках надзора за дорожным движением повседневно осуществляется контроль за нормативным состоянием автомобильных дорог краевого центра, в том числе за качеством снегоочистки и обработки противогололёдными материалами в зимний период времени. В основном это касается магистральных дорог, но также обследуются и межквартальные проезды. По всем выявленным нарушениям принимаются меры административного воздействия в рамках предоставленных полномочий, к собственникам автодорог, а также подрядным организациям, осуществляющих зимнее содержание в рамках заключенных контрактов.



Так, после прошедшего снегопада при осуществлении надзорных функций Госавтоинспекцией выявлен ряд нарушений, связанных с некачественным проведением работ по снегоочистке, а во внутриквартальных проездах и вовсе с их отсутствием.



В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по окончанию которой будет вынесено решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Всем этим лицам выданы предписания с конкретно установленными сроками на устранение выявленных недостатков улично-дорожной сети.

Так в 2016 году Госавтоинспекцией приняты меры административного воздействия к должностным и юридическим лицам, ответственным за содержание автодорог края им было выдано 452 предписания на устранение выявленных недостатков, за их неисполнение составлено 18 административных материалов. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог возбуждено 163 административных дела.



Когда полномочия Госавтоинспекции не позволяют воздействовать на собственников автодорог, материалы о нарушениях нормативных требований направляются в прокуратуру. Она в свою очередь обращается с иском в суд. Так по информации Госавтоинспекции, а также по результатам совместных проверок в судебное производство в прошлом году было передано 150 исков, основная часть из которых рассмотрена и удовлетворена, а оставшиеся находятся на рассмотрении по настоящее время.



ОГИБДД УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

