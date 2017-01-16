Угнал по родственному

16.01.2017 17:22:30 (GMT+12)

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, когда он пытался достать угнанный автомобиль из сугроба.



Вчера вечером в дежурную часть полиции г. Елизово поступило сообщение от граждан, что на ул. Пограничная водитель «Subaru Legacy» создает опасную ситуацию, «дрифтуя» на дороге. Прибывший на место вызова наряд ППСП обнаружил указанный автомобиль в сугробе около дороги и задержали мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который откапывал транспортное средство.



Пока полицейские оформляли необходимые документы для помещения 21-летнего жителя краевой столицы в спецприемник, в полицию поступило сообщение от его 28-летней сестры, что у неё угнали автомобиль. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у родственницы ключи от её машины и поехал кататься.



В настоящее время злоумышленник помещен в спецприемник за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.8 кодекса Российской Федерации об административных правонарушений «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».



Также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

