Команда моряков-подводников с победы стартовала в первенстве Камчатского края по хоккею с шайбой

16.01.2017 16:57:15 (GMT+12)

Сборная команда подводных сил Тихоокеанского флота ХК «Океан» из города Вилючинска успешно стартовала на чемпионате Камчатского края по хоккею с шайбой, который начался 15 января на стадионе «Строитель» города Елизово.



В первой своей игре ХК «Океан» встречалась с действующим чемпионом края и победителем турнира на кубок командующего подводными силами ТОФ 2016 г. командой «Звезда-1»из г. Елизово.



Моряки-подводники серьезно настроились на упорную игру и уже в первом периоде овладели инициативой, которую не упускали до конца встречи. Итоговый счет 13-4 в пользу ХК «Океан».



В этом году в главных хоккейных соревнованиях полуострова принимают участие 15 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и села Мильково. Все игры проходят на открытых площадках городов Петропавловска-Камчатского и Елизово.



Владимир МАТВЕЕВ ,

Начальник отдела информационного обеспечения

пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.