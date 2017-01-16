Первые матчи чемпионата Камчатского края по хоккею прошли в Елизово

16.01.2017 16:57:14 (GMT+12)

15 января на стадионе «Строитель» в г. Елизово стартовал чемпионат Камчатского края по хоккею.Соревнования открыл матч «Атома» из Вилючинска и «Пограничника северо-востока» из краевой столицы, в которой «Пограничники» разгромили хоккеистов из Вилючинска со счетом 8:1.Во второй, чемпионской, встрече «Океан» (победитель в дивизионе «Кречет» в прошлом сезоне) отправил 13 шайб в ворота елизовской «Звезды-1». Хозяева ледовой площадки ответили четырьмя голами.



Напомним, в этом году в чемпионате края принимает участие 11 команд из Мильковского и Елизовского районов, Вилючинска и Петропавловска-Камчатского.



Очередные матчи чемпионата состоятся сегодня, 16 января. В 21.00 болельщиков ждут на стадионе «Строитель» в Елизово, где сыграют «Звезда-2» и «Пожарная охрана». В это же время в «Атмосфере» в краевой столице пройдёт встреча команд «Вулкан» и «Океан». Полное расписание игр чемпионата на сайте http://hkocean.ru/raspisaniya/



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.