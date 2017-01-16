«Елизовский спринт-2017» состоится 25 марта

16.01.2017 16:57:14 (GMT+12)

Подготовка к ежегодному зимнему национально-спортивному празднику в Елизовском районе вступает в активную фазу. Шестая муниципальная гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт-2017» традиционно пройдет в Долине уюта г. Елизово. В этом году спринт состоится 25 марта, в отличие от прежних гонок, когда соревнования проходили в конце февраля – начале марта.



Подготовка к празднику стартовала еще в октябре прошлого года, заседания организационного комитета проходят еженедельно. Очередное рабочее совещание по подготовке к проведению муниципальной гонки «Елизовский спринт-2017» провёл глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский в минувшую субботу, 13 января.



Обсуждались вопросы подготовки главной трассы и маршрута муниципальной гонки. Особенно позаботиться организаторам культурно-спортивного мероприятия предстоит о том, чтобы к этому времени на площадках биатлонного комплекса хватило снега. На этой неделе запланирована первая утрамбовка (укатка) снега вдоль трассы в Долине уюта. Кроме того обсуждался проход упряжек каюров по центральной улице города и культурная программа предстоящего мероприятия.



Кроме гонки каюров, в рамках «Елизовского спринта-2017» традиционно пройдут соревнования по ски-джорингу, ски-альпинизму и охотничьему биатлону, кросс на снегоходах и соревнования по национальным видам спорта (национальная борьба, масс-реслинг). Все положения о соревнованиях опубликованы на сайте Администрации Елизовского муниципального района www.elizovomr.ru в разделе «Елизовский спринт».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.