«Юпитер Фишериз» оштрафовано за нарушение трудовых прав работника

16.01.2017 16:57:15 (GMT+12)

В рамках рассмотрения обращения заявителя Государственной инспекцией труда в Камчатском крае проведена внеплановая проверка ООО «Юпитер-Фишериз», в ходе которой было выявлено, что работодатель допустил ряд нарушений требований трудового законодательства в отношении работника рыбодобывающего предприятия.



Так, в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ («Порядок, место и сроки выплаты заработной платы») работодателем регулярно нарушались сроки выплаты заявителю заработной платы. Государственным инспектором труда было также установлено, что на предприятии не велся учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ – «Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени»).

По результатам проверки руководителю предприятия было выдано обязательное для исполнения предписание, требующее в полном объеме устранить выявленные нарушения и привлечь должностных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, Государственной инспекцией труда в Камчатском крае были вынесены постановления о привлечении ООО «Юпитер Фишериз» к административной ответственности в виде штрафов, сумма которых составила 90 000 рублей. В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.