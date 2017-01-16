В Термальненской школе Елизовского района на один день был приостановлен учебный процесс

16.01.2017 16:57:13 (GMT+12)
Из-за обильных осадков, выпавших в минувшие выходные в Паратунском сельском поселении, понедельник, 16 января, для учащихся Термальненской средней школы был объявлен выходным днём. В связи с опасностью схода снежных лавин и в целях обеспечения безопасности школьников занятия отменены во всех классах учреждения. 17 января учебный процесс в Термальненской школе возобновится. Всего в образовательном учреждении отдалённого посёлка обучаются около 150 учащихся. Занятия проходят в одну смену. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Елизовского муниципального района. Справки по телефону: 8 (415-31) 6-15-60.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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