Карантин в одном из классов Лесновской основной школы Елизовского района продлится до 20 января

16.01.2017 16:57:12 (GMT+12)

С 13 января в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ОРВИ и превышением порогового уровня по данному заболеванию на  карантин закрыт седьмой класс Лесновской основной школы Елизовского района. Учебный процесс для ребят возобновится в пятницу, 20 января. В остальных школах Елизовского муниципального района занятия проходят в штатном режиме. Об этом сообщили в Управлении образования Администрации Елизовского муниципального района.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

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