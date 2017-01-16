Отказ для Камчатскэнерго

16.01.2017 13:15:24 (GMT+12)
Камчатский краевой суд отказал акционерному обществу «Камчатскэнерго» в удовлетворении административного искового заявления к Правительству Камчатского края.
Ресурсноснабжающая организация просила признать недействующими внесенные ответчиком изменения в Приложение к постановлению Правительства Камчатского края, которым установлены расходные обязательства региона по предоставлению субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных расходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам. В частности, данным приложением регламентировано, что сведения об объеме предоставленных коммунальных услуг при отсутствии у потребителей приборов учета подаются по нормативам потребления без учета повышающих коэффициентов.
По мнению «Камчатскэнерго», данный порядок противоречит положениям ч. 1 ст. 157 ЖК, согласно которым при расчете платы за коммунальные услуги для собственников многоквартирных домов, не исполнивших установленную законом обязанность по установке индивидуальных приборов учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления. Следовательно, по мнению истца, Общество имеет право на получение субсидии из краевого бюджета с учетом повышающего коэффициента.
Исследовав материалы дела, изучив положения оспариваемого нормативного правового акта, Камчатский краевой суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, указав следующее.
Положениями нормативно-правовых актов в сфере жилищного законодательства регулируется порядок расчета платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих установленную законодательством обязанность по установке индивидуальных приборов учета, и в помещениях, которые такими приборами не оснащены. Оспариваемая же истцом правовая норма имеет иной предмет регулирования, связанный с правоотношениями в сфере предоставления субсидий из краевого бюджета предприятиям коммунального комплекса, и она не содержит в себе положений, отменяющих либо изменяющих принцип определения размера вносимой собственниками помещений платы за коммунальные услуги. Следовательно, оспариваемая норма не может быть признана несоответствующей вышеуказанным положениям.
Суд также пришел к выводу, что положение постановления Правительства Камчатского края, содержащее оспариваемую норму, также не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. По этим основаниям суд отказал в удовлетворении заявленных требований.
Решение не вступило в законную силу, поскольку обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
татьяна ХАБИБУЛИНА, пресс-секретарь Камчатского краевого суда
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