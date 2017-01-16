Шубокрад попался

16.01.2017 12:17:46 (GMT+12)

В полицию Петропавловска-Камчатского о краже норковых шуб из гардероба отделения дневного стационара родильного дома заявили две жительницы Петропавловска-Камчатского. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.



Запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении гардероба, помогла полицейским установить личность подозреваемого. Накануне оперативные сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего неработающего жителя краевой столицы.



Похищенные шубы злоумышленник продал за 10 тысяч рублей, а деньги потратил. В настоящее время имущество изъято.

Дознавателем возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Верхняя одежда будет передана законным владелицам. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.



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Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

