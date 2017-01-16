На Камчатке снизилась численность безработных граждан

16.01.2017 12:01:12 (GMT+12)

Численность официально зарегистрированных безработных за 2016 год на Камчатке снизилась на 3,7% и составила 3109 человек. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.



Там рассказали, что уровень регистрируемой безработицы на рынке труда региона по итогам года составил 1,6% от численности экономически активного населения.



«Работодатели края в течение 2016 года заявили в органы службы занятости 27,3 тыс. вакансий. По состоянию на 1 января 2017 года количество заявленных вакансий составило 5,6 тыс. единиц, коэффициент напряженности - соотношение спроса и предложения - 0,7 незанятых граждан на одно вакантное место», - сказали в агентстве.



На осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 2016 году было направлено 129 834,18 тыс. рублей, поступивших в виде субвенции из федерального бюджета. Из них на выплату пособия по безработице и на оказание материальной помощи безработным гражданам израсходовано 116 999,27 тыс. рублей, на выплату стипендий и материальной помощи в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости 5 009,70 тыс. рублей, на выплату пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости 7006,14 тыс. рублей. Порядка 819,07 тыс. рублей направлено оплату почтовых и банковских услуг.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.