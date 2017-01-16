Камчатскэнерго изменяет время подачи показаний счетчиков

16.01.2017 11:57:00 (GMT+12)

Для удобства абонентов ПАО «Камчатскэнерго» увеличивает сроки подачи показаний индивидуальных приборов учета. Теперь показания можно подавать с 15 по 23 число каждого месяца.



Ранее показания принимались с 23 по 25 число каждого месяца, что создавало для некоторых абонентов неудобства. Передать показания можно одним из нескольких способов (желательно ежемесячно придерживаться одного числа):

1. По единому номеру ПАО «Камчатскэнерго» 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный).

2. В личном кабинете на официальном сайте энергокомпании – kamenergo.ru.

3. С помощью СМС-сообщений по номеру 8-924-892-65-17.

4. Принести на участок Энергосбыта и опустить в специальный почтовый ящик.



Также можно передать показания по телефонам соответствующих участков Энергосбыта.



Клиенты управляющей компании ООО «УЖКХ» передают показания в МАУ «Расчетно-кассовый центр Петропавловска-Камчатского» также в новых временных рамках – до 23 числа каждого месяца.

Важно не забывать, если показания будут переданы после 23 числа, то расчет будет произведен либо по среднему за последние шесть месяцев, либо по нормативу.



4. Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

