На Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский

16.01.2017 11:57:01 (GMT+12)

Как сообщил руководитель Камчатского противолавинного центра Владимир Хуртин, 17 и 18 января на Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин.

Обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Минобороны Восточного военного округа.

Обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский.

Профилактические мероприятия будут проведены в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенной возле лавиноопасных участков от снежных лавин.

Главное  управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристическим группам не допускать доставку туристических групп в районы, где будет проведён принудительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанные районы.


Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page