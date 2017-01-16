На Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский

16.01.2017 11:57:01 (GMT+12)
Как сообщил руководитель Камчатского противолавинного центра Владимир Хуртин, 17 и 18 января на Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин.
Обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Минобороны Восточного военного округа.
Обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский.
Профилактические мероприятия будут проведены в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенной возле лавиноопасных участков от снежных лавин.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристическим группам не допускать доставку туристических групп в районы, где будет проведён принудительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанные районы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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