На Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский

16.01.2017 11:57:01 (GMT+12)

Как сообщил руководитель Камчатского противолавинного центра Владимир Хуртин, 17 и 18 января на Камчатке пройдет предупредительный спуск лавин.



Обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Минобороны Восточного военного округа.



Обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатная и вулкана Вилючинский.



Профилактические мероприятия будут проведены в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин, а также в целях защиты автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенной возле лавиноопасных участков от снежных лавин.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристическим группам не допускать доставку туристических групп в районы, где будет проведён принудительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также необходимо воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанные районы.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.