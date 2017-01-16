Сотрудники МЧС России напоминают правила безопасности при купании в Крещенскую ночь

16.01.2017 11:57:01 (GMT+12)

19 января в России отмечается один из самых популярных в народе праздников Крещение и Богоявление. В ночь с 18 на 19 по всему полуострову пройдут массовые народные купания в реках, озерах или источниках.



Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям Камчатского края о том, как правильно совершить обряд омовения и избежать переохлаждения.



Если вы впервые решили окунуться в проруби необходимо запомнить простые правила поведения.



Окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай — «молния». Застегнуть пуговицы на морозе, а тем более завязать шнурки будет проблематично. Кроме того, следует взять коврик. На нем можно стоять, вытираясь и переодеваясь. Шапку нужно надеть сразу после выхода из воды.



Не всякая погода подходит для купания. Идеальная температура для новичков — от 2 до 5 градусов ниже нуля. Начинающим «моржам» нельзя купаться с головой. Нырять могут только «моржи» со стажем.



За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть. В холодной воде тело начнет быстро тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна килокалория не будет лишней.



Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входить в воду нужно не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, нужно ополоснуть водой грудь и лицо, умыться. Это тоже подготовит организм к полному погружению.



Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб — это признак того, что организм начал переохлаждаться. Как только это чувствуется, сразу же нужно выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.



Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания подойдет обычный горячий чай.



Во всех местах массового купания будут дежурить Камчатские спасатели и инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. В случае необходимости они смогут проконсультировать население и оказать необходимую помощь. Также в местах купаний будут установлены палатки для обогрева и переодевания.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.