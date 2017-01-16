Происшествия на дорогах края

16.01.2017 11:24:07 (GMT+12)

С 9 по 15 января 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 236 столкновений без пострадавших и пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили различные травмы, один из них - несовершеннолетний.

Выявлены 35 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 15 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены 43 пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено 22 единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены два гражданина. С использованием средств видеофиксации выявлено 2 601 нарушение.

9

января около 16:20 на перекрёстке улиц Ленина и Гиля в п. Палана, Тигильского района 56-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», при повороте направо совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая шла по правой стороне проезжей части навстречу движущемуся транспортному средству. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пешеход, ей медики назначили амбулаторное лечение.



12 января в 17:00 напротив дома №18 по Госпитальному переулку в г. Петропавловске-Камчатском 38-летний житель краевой столицы, управляя автомобилем «БМВ-Х5», не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожное покрытие, допустил выезд на полосу встречного движения и в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Тойота Корона» под управлением 33-летнего гражданина, двигавшегося во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель «Тойоты» (медики рекомендовали лечение по месту жительства) и его 34-летний пассажир (с травмами госпитализирован в травматологическое отделение камчатской краевой больницы).



В этот же день в 21:00 напротив дома №63 по проспекту Победы в г. Петропавловске-Камчатском, неизвестный водитель, управляя неизвестной автомашиной (предположительно внедорожник тёмного цвета, с установленной на передней части дугой и с запасным колесом на задней части), совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу со стороны Автостанции на 10 км в сторону торгового центра «Десяточка» на разрешающий (зелёный) сигнал пешеходного светофора. Водитель двигался со стороны «Силуэта» в сторону 11 километра, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда телесные повреждения получила несовершеннолетняя, которой медики назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время продолжается розыск водителя, скрывшегося с места ДТП. Водителей, двигавшихся в указанное время в районе места происшествия и имеющих в авто видеорегистраторы, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по тел. 8(4152) 46-70-26, 46-92-02 или 02.



14 января в 13:50 на Северо-Восточном шоссе напротив дома №27 в г. Петропавловске-Камчатском 33-летний житель краевого центра, управляя автомобилем «Исудзу Эльф», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хонда Фит Ариа» под управлением 35-летней автоледи, в результате чего произошло ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила водитель «Хонды», ей медики рекомендовали лечение по месту жительства.



В этот же день в 15:35 на 53 километре автодороги Петропавловск- Камчатский – Мильково 28-летний житель с. Усть-Большерецк, управляя автомобилем «Тойота Старлет», двигаясь со стороны г.Петропавловска-Камчатского в направлении с.Мильково, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные условия, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил наезд на припаркованный на обочине автомобиль «Ниссан Икстрэйл». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Тойоты», его госпитализировали в травматологическое отделение елизовской районной больницы.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

