Арбитраж на стороне КМНС

16.01.2017 11:17:54 (GMT+12)

Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (далее – Управление, истец) обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением к Елизовскому районному союзу общин коренных малочисленных народов севера Камчатской области «Суаачу-Ай» (далее – Елизовский районный союз общин КМНС КО «Суаачу-Ай», ответчик) о взыскании 3 967 500 руб. долга по заключенным соглашениям на предоставление субсидий для оборудования сувенирной мастерской.



Заявленные требования истец мотивировал неисполнением ответчиком условий соглашений, заключенных в целях улучшения производственной базы сувенирной мастерской, поскольку на момент осмотра установлено, что никаких мер по переводу приобретенного здания из жилого в нежилое ответчиком не произведено, помещения дома рабочими местами не оборудованы, производственное оборудование для изготовления сувениров отсутствует.



Судом по материалам дела было установлено, что на основании предоставленных Елизовским районным союзом общин КМНС КО «Суаачу-Ай» документов, протокола заседания конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий, между истцом и ответчиком были заключены соглашения, согласно которым ответчику были выделены бюджетные средства (субсидия) в целях возмещения затрат ответчика при осуществлении программного мероприятия, направленного на улучшение производственной базы сувенирной мастерской, на приобретение помещения для размещения сувенирной мастерской.



В ходе проверки деятельности Управления по вопросу предоставления и использования субсидий на поддержку коренных малочисленных народов Управлением финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района было установлено, что ответчиком не принято никаких мер по переводу приобретенного на средства субсидии здания из жилого в нежилое, в период проверки установлено, что помещения дома рабочими местами не оборудованы, производственное оборудование для изготовления сувенирной продукции отсутствует, что свидетельствует о том, что цель программного мероприятия в полной мере не достигнута.



Полагая, что ответчик нарушил условия соглашений о предоставлении субсидии, истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы субсидии.



Рассмотрев представленные сторонами документы, суд установил, что согласно кадастровой выписке от 02.09.2016 здание, приобретенное ответчиком на выделенные средства субсидии, имеет назначение – нежилое, то есть ответчиком фактически выполнены мероприятия по переводу приобретенного на средства субсидии дома в нежилое.



Кроме того, согласно акту от 06.09.2016, в результате проведенного сторонами совместно осмотра спорного здания установлено, что помещения оборудованы мебелью, производственным оборудованием для производства сувениров, имеется сувенирная продукция, то есть сувенирная мастерская функционирует.



При рассмотрении спора, суд учел, что целью предоставленной субсидии является поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера, а материалами дела подтверждено расходование денежных средств в соответствии с Долгосрочной муниципальной целевой Программой «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Елизовском муниципальном районе, на 2009-2011 годы», в результате чего достигнута предусмотренная указанными нормативными документами цель – поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов.



При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что имеющиеся в деле доказательства позволяют сделать вывод о том, что факты нецелевого использования ответчиком бюджетных средств и основания для их возврата Управлением не доказаны. В связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.



Решение суда вступило в законную силу.



Марина КЛИМЕНКО, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края



