Добрая традиция

16.01.2017 10:10:25 (GMT+12)
Доброй традицией стало для судебных приставов участие в благотворительных акциях по сдаче крови. Количество участников с каждым разом становится больше.
Работники службы судебных приставов по Камчатскому краю продолжают делиться своей кровью. Очередную благотворительную акцию поддержали не только завсегдатаи ГБУЗ «Камчатской краевой станции переливания крови», но и новички. Однако сдать кровь чаще всего удается не всем желающим: существует ряд противопоказаний, поэтому все потенциальные доноры проходят тщательный отбор. Зато те, кто однажды попробовал себя в таком качестве, начинают сдавать кровь на регулярной основе и считают это своим гражданским долгом.
Так, в 2016 году некоторые работники службы сдали от одного до двух литров крови для спасение чьей-то жизни. Владимир Макрушин, который является членом «Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов», поделился 1700 мл крови, Ирина Артемьева — 1250 мл, Максим Артюхин — 1200 мл. Марьям Гаирбекова сдала за минувший год 3 литра плазмы, а Анастасия Жукова является донором костного мозга для онкологических и гематологических больных.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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