Ньюсмейкеры минувшей недели

16.01.2017 05:40:39 (GMT+12)

Михаил ЖИЛИН, член Союза писателей России, ветеран камчатской журналистики; Наталья ЛЕБЕДКИНА, корреспондент информационного агентства «Интерфакс – Дальний Восток» в Камчатском крае; Елена ТАРАСОВА, коммерческий директор ООО «Радио СВ» Елена Тарасова. За многолетний вклад в развитие СМИ награждены Почетными грамотами Правительства региона.



Олеся ВОЛЬЧЕНКО, корреспондент новостей «СТС-Камчатка» ООО «Лукоморье ТВ»; Анастасия ОСТРОВСКАЯ, редактор отдела новостей «Рен ТВ Камчатка» ООО «МассМедиа Центр»; Наталья НАРЫШКИНА, заместитель директора МКУ «Информационный медиацентр» Усть-Камчатского сельского поселения. Получили Благодарственные письма главы региона.



Светлана СОЛОВЬЕВА, корреспондент газеты «Камчатский край - Единая Камчатка»; Екатерина ЗАЙЦЕВА, редактор новостей РИА «ТРИО»; Владимир БАСКОВ, корреспондент отдела новостей ООО «Радио СВ; Юлия ТАНАЧЁВА, корреспондент ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» Юлия Таначёва. Награждены ценными рлдарками — часами от губернатора.



Наталья ФИЛИППОВА, телеоператор телекомпании «Причал»; Роман ПРИДАЧИН, корреспондент информационного агентства «Кам 24». Получили подарочные издания о Камчатке.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю; Юлия АНАНЬЕВА, главный специалист по связям с общественностью ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Получили памятные подарки.



Наталия ТКАЧЁВА, звукорежиссер ГТРК «Камчатка»; Эмма КИНАС, корреспондент РАИ «Камчатка-Информ»; Гюльнара СТРУС, генеральный директор «АиФ Камчатка». Награждены Почетными грамотами Законодательного Собрания края.



Денис КАМАНИН, исполнительный директор ООО «Камчатмедасервис»; Алексей ГОНЧАРОВ, директор газеты «Камчатский край – Единая Камчатка»; Милана ДАВЫЛОВА, оператор ГТРК «Камчатка». Получили Благодарственные письма краевого парламента.



Ян ПОТЕХИН, корреспондент РЕН-ТВ-Камчатка; Анна ЖУКОВСКАЯ, корреспондент ГТРК «Камчатка». Награждены часами от Законодательного Собрания края.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению. Отмечена памятным подарком от Законодательного Собрания Камчатского края.



Все награды вручены в связи с Днем Российской печати.