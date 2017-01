Доброе утро, Камчатка!

16.01.2017 05:34:07 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 16 января 2017 года. По старому стилю — 3 января.



Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 33-й седмицы). Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).



Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 18 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день The Beatles.



Сегодня из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.



Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.



День Ледовара.



День свободы вероисповедания в США.



День Мартина Лютера Кинга. (США).



День учителя в Таиланде.



16 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



27 до н.э. Октавиан получил титул Августа.



1920 Сухой закон в США закреплен Конституцией.



1957 В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз».



1963 Никита Сергеевич Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1867 Викентий Вересаев, русский и советский писатель.



1882 Аристарх Лентулов, советский художник.



1901 Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.



1908 Павел Нилин, советский писатель, киносценарист.



1934 Василий Лановой советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.



