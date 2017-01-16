Доброе утро, Камчатка!

16.01.2017 05:34:07 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 16 января 2017 года. По старому стилю — 3 января.
Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 33-й седмицы). Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 18 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день The Beatles.
Сегодня из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.
Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.
День Ледовара.
День свободы вероисповедания в США.
День Мартина Лютера Кинга. (США).
День учителя в Таиланде.
16 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
27 до н.э. Октавиан получил титул Августа.
1920 Сухой закон в США закреплен Конституцией.
1957 В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз».
1963 Никита Сергеевич Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1867 Викентий Вересаев, русский и советский писатель.
1882 Аристарх Лентулов, советский художник.
1901 Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.
1908 Павел Нилин, советский писатель, киносценарист.
1934 Василий Лановой советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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