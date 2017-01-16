Доброе утро, Камчатка!

16.01.2017 05:34:07 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 16 января 2017 года. По старому стилю — 3 января.

Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 33-й седмицы). Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).

Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

По мусульманскому календарю — 18 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 18 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день The Beatles.

Сегодня из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.

Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.  

День Ледовара.

День свободы вероисповедания в США.

День Мартина Лютера Кинга. (США).

День учителя в Таиланде.

16 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

27 до н.э.  Октавиан получил титул Августа.

1920  Сухой закон в США закреплен Конституцией.

1957  В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз».

1963  Никита Сергеевич Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1867  Викентий Вересаев, русский и советский писатель.  

1882  Аристарх Лентулов, советский художник.  

1901  Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.  

1908  Павел Нилин, советский писатель, киносценарист.

1934  Василий Лановой советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

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