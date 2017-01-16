Камчатский метеокомментарий, 16 января

16.01.2017 05:31:56 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 16 января

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -8º, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 76%.

Предварительный прогноз:

Утро: -11°, малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 94%.

День: -9°, переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

Вечер: -7°, переменная облачность, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление  742 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  8’14’’ (+2”).

Луна: 81%, стареющая.

Народ приметил: появилось на небе белое большое облако - к вьюге, метели.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 16 января, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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