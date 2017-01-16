Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

16.01.2017 01:48:14 (GMT+12)

Помидоры, фаршированные корейкой, ветчиной и креветками.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



помидоры - 5-7 шт.

яйцо (белок) - 2 шт.

корейка - 200г

сало свиное - 100г

ветчина - 80г

креветки (очищенные) - 80г

коньяк - 1 ст.л.

крахмал кукурузный - 2 ст.л.

томатная паста - 2 ст.л.

соевый соус - 2 ст.л.

соль - по вкусу

зелень - по вкусу.



РЕЦЕПТ:



Помидоры вымыть, разрезать пополам, осторожно вынуть мякоть. Корейку, креветок и ветчину пропустить через мясорубку, добавить яичные белки, 1 чайную ложку коньяка, соль, перемешать. Начинить фаршем половинки помидоров. Срезы помидоров присыпать крахмалом.



В сковороде растопить свиное сало и обжарить на нем половинки помидоров с обеих сторон в течение 2 минут. Добавить томатную пасту, оставшийся коньяк, соевый соус и жарить до готовности.



При подаче полить полученным при жаренье соусом и оформить зеленью.