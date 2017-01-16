Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

16.01.2017 01:48:14 (GMT+12)
Помидоры, фаршированные корейкой, ветчиной и креветками.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
помидоры - 5-7 шт.
яйцо (белок) - 2 шт.
корейка - 200г
сало свиное - 100г
ветчина - 80г
креветки (очищенные) - 80г
коньяк - 1 ст.л.
крахмал кукурузный - 2 ст.л.
томатная паста - 2 ст.л.
соевый соус - 2 ст.л.
соль - по вкусу
зелень - по вкусу.
РЕЦЕПТ:
Помидоры вымыть, разрезать пополам, осторожно вынуть мякоть. Корейку, креветок и ветчину пропустить через мясорубку, добавить яичные белки, 1 чайную ложку коньяка, соль, перемешать. Начинить фаршем половинки помидоров. Срезы помидоров присыпать крахмалом.
В сковороде растопить свиное сало и обжарить на нем половинки помидоров с обеих сторон в течение 2 минут. Добавить томатную пасту, оставшийся коньяк, соевый соус и жарить до готовности.
При подаче полить полученным при жаренье соусом и оформить зеленью.
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