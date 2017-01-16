Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

16.01.2017 01:48:14 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Помидоры, фаршированные корейкой, ветчиной и креветками.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

    помидоры - 5-7 шт.
    яйцо (белок) - 2 шт.
    корейка - 200г
    сало свиное - 100г
    ветчина - 80г
    креветки (очищенные) - 80г
    коньяк - 1 ст.л.
    крахмал кукурузный - 2 ст.л.
    томатная паста - 2 ст.л.
    соевый соус - 2 ст.л.
    соль - по вкусу
    зелень - по вкусу.

РЕЦЕПТ:

Помидоры вымыть, разрезать пополам, осторожно вынуть мякоть. Корейку, креветок и ветчину пропустить через мясорубку, добавить яичные белки, 1 чайную ложку коньяка, соль, перемешать. Начинить фаршем половинки помидоров. Срезы помидоров присыпать крахмалом.

В сковороде растопить свиное сало и обжарить на нем половинки помидоров с обеих сторон в течение 2 минут. Добавить томатную пасту, оставшийся коньяк, соевый соус и жарить до готовности.

При подаче полить полученным при жаренье соусом и оформить зеленью.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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