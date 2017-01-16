Итоги года: в 2016 году китайско-российские отношения дружбы и сотрудничества уверенными шагами продвигались вперед

16.01.2017 01:46:18 (GMT+12)

Началось строительство автомобильного моста через р. Хэйлунцзян /Амур/, который свяжет китайский город Хэйхэ и российский Благовещенск.



В конце минувшего года с китайско-российской границы поступила радостная информация: началось строительство автомобильного моста через р. Хэйлунцзян /Амур/, который свяжет китайский город Хэйхэ и российский Благовещенск. Для обеих стран это исторический прорыв в двустороннем сотрудничестве и лучшее доказательство взаимовыгодного плодотворного сотрудничества двух стран в 2016 году.



В прошедшем году между Китаем и Россией участились контакты на высшем уровне, укрепилось политическое взаимодоверие и стабильно продвинулось практическое сотрудничество, бурно развивались также гуманитарные обмены. Перед лицом постоянно меняющейся международной обстановки китайско-российские отношения дружбы и сотрудничества уверенными шагами продвигались вперед.



Высокое политическое взаимодоверие -- прочная основа для сотрудничества



В 2016 году отмечалась 15-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ и 20-я годовщина установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. В течение года лидеры двух государств встречались пять раз в двустороннем и многостороннем форматах, что позволило поднять двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства на более высокий уровень.



Как заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью гендиректору агентства Синьхуа Цай Минчжао, как страны-соседи Китай и Россия проделали огромную работу, "которая привела нас к беспрецедентному уровню взаимного доверия, которое лежит в основе нашего взаимодействия". В настоящее время на уровне глав правительств обоих государств проходят регулярные встречи, создано более 20 межправительственных комиссий, которые работают очень эффективно и напряженно.



В ходе июньского визита В. Путина в Китай лидеры двух государств подписали три важных документа - китайско-российское совместное заявление, совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности, совместное заявление о взаимодействии в области развития информационного пространства. Также они присутствовали на церемонии подписания более 30 соглашений по сотрудничеству в торгово-экономической, финансовой, энергетической, инфраструктурной, инновационной, сельскохозяйственной и других сферах. Эти документы в полной мере отражают степень близости в китайско-российских отношениях.



Кроме того, в ноябре в Санкт-Петербурге прошла 21-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. В рамках встречи главы правительств двух государств присутствовали на церемонии подписания более 20



документов о сотрудничестве между правительствами и предприятиями двух государств, что демонстрирует всеобъемлемость, многоступенчатость и разнообразие сфер китайско-российского делового сотрудничества.



Китайско-российские отношения стратегического взаимодействия и партнерства находят отражение не только в двусторонних контактах, но и в международных делах. В прошедшем году два государства успешно сотрудничали в рамках ООН, ШОС, БРИКС и Группы двадцати, активно реагируя на важнейшие вызовы.



Как отмечают аналитики, в качестве влиятельных держав Китай и Россия прилагают совместные усилия к установлению междержавных отношений нового типа, основанных на сотрудничестве и взаимном выигрыше. Два государства тесно координировали свои действия в важных международных и региональных вопросах, что не только обеспечивает двустороннее дружественное сотрудничество, но и играет важную конструктивную роль в защите международной справедливости, мира и стабильности в регионе и во всем мире.



Прорывы и инновации стали ярким моментом в сотрудничестве



В 2016 году прорывы и инновации стали лейтмотивом китайско-российского делового сотрудничества. Помимо активного продвижения традиционного энергетического сотрудничества, были достигнуты успехи в сотрудничестве в области торговли, финансов, инфраструктуры, трансграничной электронной торговли и других сферах.



На фоне общего спада внешней торговли двух стран вновь начала оживляться двусторонняя торговля. По данным Министерства коммерции КНР, в первые 11 месяцев объем двустороннего товарооборота вырос на 1,6 проц. в годовом исчислении. Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера и остался важным источником инвестиций для России.



Структура двусторонней торговли непрерывно оптимизируется. С января по ноябрь прошлого года объем импорта в Китай из России электромеханической, высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции вырос на 34,9, 15 и 18,5 проц. соответственно, что стало одним из важных результатов, достигнутых в торговле двух стран.



С введением в эксплуатацию нефтепровода "Россия-Китай" и началом строительства китайско-российского газопровода по восточному маршруту основной движущей силой торговли и инвестиций между Китаем и Россией становится энергетическое сотрудничество. В декабре 2016 года китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути подписал с российской компанией "Сибур" окончательное соглашение о сделке по приобретению фондом 10 процентов акций "Сибура". Это крупнейшая сумма инвестиций Китая в Россию в 2016 году.



Финансовое сотрудничество и инфраструктурное строительство также становятся двигателями двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Московская биржа и Шанхайская фондовая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании и рамочное соглашение о сотрудничестве. Таким образом финансовое сотрудничество между двумя странами постепенно расширяется от межправительственного до межрыночного.



Что касается инфраструктуры, официально началось строительство автомобильного моста через р. Хэйлунцзян /Амур/, который свяжет китайский город Хэйхэ /пров. Хэйлунцзян/ и российский Благовещенск /Амурская область/. Эксперты считают, что мост станет новым крупным международным автодорожным каналом, который будет способствовать дальнейшему развитию китайско-российского торгово-экономического сотрудничества и принесет взаимную выгоду и обоюдный выигрыш регионам северо-востока Китая и Дальнего Востока России.



Кроме того, порт Инкоу на северо-востоке Китая и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Инкоу станет акционером ТЛЦ "Белый раст". Сотрудничество этих двух компаний создало новую платформу для сопряжения стратегий возрождения старых промышленных баз на северо-востоке Китая и развития Дальнего Востока.



С помощью онлайн-торговли продукты питания становятся новой сферой торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. За последний год, в Китае благодаря трансграничным платформам электронной торговли увеличились продажи мороженого, конфет, кондитерских изделий, муки, меда, молочной продукции и других качественных продуктов питания российского производства. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году Китай обогнал Турцию и стал главным импортером российских продуктов питания.



Эксперты Китая и России считают, что продвижение стыковки стратегии "Пояс и путь" и Евразийского экономического союза и сопряжение стратегий развития российского Дальнего Востока и возрождения старых промышленных баз на северо-востоке Китая предоставляют возможность для оптимизации структуры двустороннего торгово-экономического сотрудничества и шанс для осуществления новых прорывов в расширении китайско-российской торговли и сотрудничества.



Культурные обмены создадут будущее



Китай и Россия -- соседи. Дружба между двумя народами проявляется не только в отношениях руководителей двух стран, но и находит все большее отражение в становящихся все более тесными людских обменах. Будучи важным мостом для углубления взаимопонимания и дружбы между двумя народами, культурные обмены и сотрудничество являются не только важной частью двусторонних отношений, но и долгосрочной силой для расширения и углубления обменов в других областях.



Важный стимул продвижению обменов между народами Китая и России в прошлом году придал туризм. На берегу озера Байкал стало появляться все больше китайских туристов, а российских туристов можно повсюду увидеть на пляжах Бэйдайхэ, Циндао и Санья.



Согласно данным Государственного управления по делам туризма КНР, в 2016 году во время "золотой недели" выходных по случаю Национального праздника КНР количество отправившихся в Россию китайских туристов выросло на 103 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшей популярностью среди туристов из Китая пользовались исторические и "красные" маршруты.



Начавшая свое распространение за границу традиционная китайская медицина также получает все большее признание среди россиян. Основанный в июле 2016 года Санкт-Петербургский центр традиционной китайской медицины Пекинского университета китайской медицины стал первой легализованной больницей китайской медицины в России.



В 2016 году по мере углубления двусторонних культурных обменов на китайских киноэкранах стало появляться все больше российских фильмов, в частности в прокат вышли картины "Он Дракон" и "Экипаж". "Как я стал русским" и другие российские телесериалы завоевали большое количество поклонников среди молодой китайской аудитории в интернете. "Эти телесериалы перевернули мое традиционное представление о России, теперь я вижу настоящую, современную Россию", -- сказал один из пользователей интернета.



В связи с развитием двусторонних отношений молодежь двух стран проявляет непрерывно растущий интерес к изучению языков друг друга. Китайский язык занял пятое место после английского, французского, немецкого и испанского по распространенности в российских школах. По данным Министерства образования и науки России, Китай стал вторым крупнейшим источником иностранных студентов в России.



С 2006 года Китай и Россия провели "Национальные годы Китая и России", "Годы языков", "Годы туризма" и "Годы молодежи", а 2016 год был объявлен "Годом СМИ Китая и России" . Стороны провели более ста мероприятий, включая "Диалог СМИ Китая и России /первый созыв/ 2016 г.", Фотовыставку, посвященную 60-летию установления отношений сотрудничества между агентствами Синьхуа и ТАСС, медиатур "Китай и Россия на Шелковом пути" и другие.



Как сказал посол КНР в РФ Ли Хуэй, китайско-российские отношения являются образцом наиболее стабильных, здоровых и зрелых межгосударственных отношений в мире, двустороннее сотрудничество и обмены в области культуры сыграли в этом немалую роль, концепция "вечной дружбы" глубоко укоренилась в сердцах народов двух стран.