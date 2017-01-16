Камчатский гороскоп, 16 января

16.01.2017 01:25:24 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
Напряженные аспекты чреваты раздражительностью, промахами, пробуксовкой усилий. Дотошность вскроет недостатки и уязвимости, факты интриг, нечестности. Не лучший момент для попытки помириться: страсти и обиды могут затмить разум. Преодолеть сопротивление обстоятельств помогут ловкость, находчивость, внимание к деталям, гибкая тактика. Пригодится умение корректировать планы, идти на остроумный компромисс. Препятствия будет проще обойти, чем брать штурмом. Рекомендуется повышенная аккуратность при управлении техникой, применении острых инструментов, дрессировке животных, проведении медицинских операций, ювелирных работ. Нежелательны начинания, особенно долгосрочные.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кроноцкая.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Чирикова, Пушкинской, Пограничной, Владивостокской, Новотранспортной, Крутобереговой, районов АЗС, 11 (в краевом центре), Рабочей (в Елизове), поселка Лесной, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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