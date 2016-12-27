«Полуостров Камчатка»: русский, китайский, английский, японский, корейский

15.01.2017 21:53:22 (GMT+12)

В связи с созданием информационных ресурсов на китайском и английском языках и с планами, связанными с другими языками, «Полуостров Камчатка» прошел перерегистрацию в Роскомнадзоре.



Номер нового свидетельства: ЭЛ № ФС 77 — 68241. Дата регистрации: 27.12.2016 г.



Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.



Учредитель: Хакимов И.И.



Языки: русский, китайский, английский, японский, корейский.



1 июля планируется запуск Ленты новостей на корейском языке (в тестовом режиме она начнет работать уже в конце мая).



До конца года планируется запустить Ленту новостей на японском языке (издание в Японии существующего с 1996 года информационного бюллетеня о Камчатке будет продолжено).



В начале апреля появятся версии нашего нового проекта «Полуостров Камчатка-ТВ» на китайском и английском языках.



На снимке: один из наших открытых счетчиков (показатели на первую половину 15 января).