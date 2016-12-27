«Полуостров Камчатка»: русский, китайский, английский, японский, корейский

15.01.2017 21:53:22 (GMT+12)

«Полуостров Камчатка»: русский, китайский, английский, японский, корейский

В связи с созданием информационных ресурсов на китайском и английском языках и с планами, связанными с другими языками, «Полуостров Камчатка» прошел перерегистрацию в Роскомнадзоре.

Номер нового свидетельства: ЭЛ № ФС 77 — 68241.  Дата регистрации: 27.12.2016 г.

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Учредитель: Хакимов И.И.

Языки: русский, китайский, английский, японский, корейский.

1 июля планируется запуск Ленты новостей на корейском языке (в тестовом режиме она начнет работать уже в конце мая).

До конца года планируется запустить Ленту новостей на японском языке (издание в Японии  существующего с 1996 года информационного бюллетеня о Камчатке будет продолжено).

В начале апреля появятся версии нашего нового проекта «Полуостров Камчатка-ТВ» на китайском и английском языках.

На снимке: один из наших открытых счетчиков (показатели на первую половину 15 января).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

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