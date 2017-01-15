Стоило ли изобретать велосипед?

15.01.2017 21:47:38 (GMT+12)
История, рассказанная моим однокашником по военному училищу Володей Кушнирчуком. Рассказ от первого лица. Хотите верьте – хотите нет!
“Этот случай произошёл в период моей службы в должности заместителя командира по политчасти отдельного батальона аэродромно-технического обслуживания (ОБАТО) Туркестанского военного округа близ города Мары. Специфика нашей службы требовала от нас периодически менять, сдавать, получать личное табельное оружие на оружейных складах, находящихся в дальнем конце огромного военного аэродрома.
Однажды дежурным по ОБАТО заступил офицер-двухгодичник Вася Болдырев. Ох, и ленивый же он был – лишнего шага не сделает. Поэтому при Васе всегда был его верный друг - велосипед.
Передав в положенное время службу сменщику, Вася на велосипеде отправился в штаб батальона, чтобы сдать табельное оружие. Путь его пролегал через взлетно-посадочную полосу. Нужно заметить, что базировавшиеся на этом аэродроме истребители-бомбардировщики СУ-21 обладали забавным свойством практически бесшумной посадки. И вот, пересекая на велосипеде взлетно-посадочную полосу, наш Вася совершенно случайно замечает заходящий на посадку самолет.
Нужно также отметить, что истребители-бомбардировщики, в отличии от автомобиля, не снабжены сигналом. И летчик уже давно, используя выразительные средства могучего русского языка, ведет диалог с командным пунктом. Вася изо всех сил жмет на педали, штанина попадает в велосипедную цепь, и “жокей” падает. На карачках, волоча за собой велосипед, Васе всё же удалось добраться до края взлетно-посадочной полосы. И в этот момент непонятно каким образом вывалившийся из кобуры пистолет цепляется курком за какой-то крючок велосипеда и выстреливает.
Пуля попадает в колесо самолета. СУ-21, коснувшись полосы, начинает “колбасить”. Молодой неопытный пилот в панике решает катапультироваться, нажимает на кнопку, но катапульта не срабатывает. Самолет сносит с полосы на газон, но какими-то невероятными усилиями летчику удалось справиться с управлением. Он выскакивает из остановившегося самолета и собирается подбежать к притаившемуся на краю взлетно-посадочной полосы двухгодичнику Васе. Чтобы задушить его.
В этот момент срабатывает заевшая катапульта. Сидение пилота отлетает на полкилометра, попадает во двор частного дома и убивает ишака. Благодаря тому, что в вооруженных силах не очень любят афишировать подобные истории, наш герой отделался всего лишь фонарем под глазом, десятью сутками ареста, денежным начётом за ишака и мокрыми штанами.
В этой истории осталось два невыясненных вопроса: 1. Почему патрон был дослан в патронник? 2. Почему пистолет не был поставлен на предохранитель?
Сам же Вася на это счёт ничего вразумительного сказать не мог”.
Александр НУРЕЕВ.
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