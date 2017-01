Сергей Боровков - Искандер Хакимов: Skype-диалоги (46)

15.01.2017 21:21:16 (GMT+12)

Искандер Хакимов: Сергей! Приветствую тебя с Камчатки от себя и от всех наших читателей! Давненько мы не проводили наших диалогов - тому были объективные причины: стремительная череда важных событий не позволяла нам собраться вместе и не спеша обсудить их. А торопливого разговора о том - о сём, я знаю, ты не любишь. Да и я, честно говоря, тоже... Но сейчас у нас, наконец-то, появилась такая возможность, и мы возрождаем нашу традицию.



Сергей Боровков: Приветствую тебя, Искандер, и всех читателей "Полуострова"! Всех поздравляю с начавшимся новым годом - по какому бы календарю вы его ни праздновали. Да, действительно, порой нужно остановиться, оглядеться, привести мысли в порядок, вычленить какие-то важные вещи и отмести "шелуху". В том числе - новостную, псевдособытийную. И поразмышлять над тем, что в действительности происходит и вокруг, и в тебе, а не над какими-то внешними раздражителями. Рад, что мы возвращаемся к старому, привычному нам и читателям способу общения, что называется, через всю страну. Почти что, как пели The Beatles, через Вселенную (Across The Universe). Это я так шучу



И.Х.: Да, праздники позади, в том числе два Новых года, наш с тобой профессиональный праздник - День российской печати. Хотя я, откровенно говоря, всегда праздную День печати 5 мая. Как, впрочем, и некоторые другие советские праздники. Кстати! Наступивший год - год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Как ты считаешь, в жизни самой динамичной части населения, скажем, 25-40-летних людей, эта дата имеет какое-то большое значение, или она так же уже далека, как война 1812 года или восстание декабристов? Или всё-таки берет за живое?..



С.Б.: Знаешь, я с возрастом постепенно перестал как-то торжественно отмечать прежние праздники,. Только дни рождения близких да Новый год с 8 марта. Думаю, этого мне достаточно. Но если я знаю, что кому-то из моих друзей какой-либо праздник важен, я обязательно поздравлю. Мне представляется, что вообще люди продолжают с возрастом отмечать именно те праздники (я сейчас не совсем о себе, а так - в принципе), которые вошли в их жизнь в детстве, в молодости, юности. А все вновь назначенные празднества их мало волнуют, как мне кажется. Ничего не имею против 13 января, но я равнодушен к этому дню. А вот 5 мая вспоминаю добрым словом. И не потому что именно советский праздник. Мы ведь тогда отмечали вовсе не день рождения газеты "Правда", если ты помнишь, а свою принадлежность к этому цеху. А для выпускников журфака (по крайней мере, в Ленинграде так было) этот день был связан с окончанием университета, это был действительно праздник, с небольшой грустинкой, но в то же время мы выходили в большую жизнь и настоящую профессиональную работу.

Что же до революции, то думаю, что для новых поколений это событие выглядит совсем по-иному, нежели для нас.



И.Х: Если вообще как-то выглядит...



С.Б.: Ты сам посуди: читают они в прессе, видят в ТВ или в Интернете, что революцию и ее лидеров ругают на чем свет стоит. При этом Николай Александрович - святой. Революция внесла хаос в жизнь страны, началась братоубийственная война, но в то же время из революции вырос Советский Союз, распад которого - геополитическая катастрофа. Только от одного этого ряда посылов у неокрепшего молодого человека (не владеющего всей полнотой информации) может произойти заворот мозгов. Он плюнет на всё это и скажет: «Эй, отцы и деды! Вы там сами определитесь - хорошо это было или нет? Стоит ли вообще праздновать 100-летие события, которое то ли зло, то ли счастье для нашей страны?!». И в чем-то они будут правы. Это мы получали всю информацию последовательно. Сначала с одним знаком, потом - с другим, могли что-то сравнивать и т.п. А на них этот ворох взаимоисключающих оценок навалился как ком. Не думаю, что им будет дело до штурма Зимнего и его последствий.... У них нынче иные заботы в головах и сердцах.



И.Х.: Хочу сказать несколько слов как раз о головах и сердцах... Вот недавняя и нашумевшая история со скорой помощью. Не буду сейчас разбирать её подробно. А думаю о том, что еще лет 15-20 назад такая история просто не могла случиться на Камчатке в принципе! Камчатцы всегда славились своей добротой, отзывчивостью, доверием, гостеприимством - можно долго продолжать. Сейчас - и это хорошо видно, как говорится, невооруженным взглядом - эти качества размываются, уступая место злобе, хамству, недоброжелательности, подозрительности, а иногда даже и откровенному беспределу - в быту, на улицах и даже в политике. Боюсь, что скоро всё то, что отличало в лучшую сторону камчатцев от других, может исчезнуть вообще...



С.Б.: Согласен. И я застал таких камчатцев, о душевных качествах которых ты сейчас говоришь. Увы, времена меняются. И не в лучшую сторону. И не только на Камчатке. Я это ощущаю и в родном Петербурге. Хотя, не буду скрывать, по большей части вокруг меня вполне адекватные люди (кстати, многие из них немало лет жили в Петропавловске), но по личным наблюдениям, по сводкам новостей вижу, как происходит ожесточение людей, как растет их равнодушие ко всему, что их лично не касается, как наплевательски люди стали относиться к ближним, соседям.... Хотя процент "нормальных" (извини за такой странный термин) людей по-прежнему высок, но и он тает на глазах.... Во всех сферах.



И.Х.: Что ж... Я думаю, что наступивший год принесет нам много интересных тем для диалогов. Сегодня мы ничего не говорили о наших планах на 2017-й. Предлагаю обсудить это в ближайшее время. Но о чем можно сказать с уверенностью уже сейчас - революций мы делать не собираемся! До связи!



С.Б.: В масштабах страны - конечно же, не собираемся! Разве что - в пределах своего собственного жизненного пространства. Да, у нас, наверняка, будет повод обсудить планы на наступивший год. Всем - мои самые добрые пожелания! До связи!



15 января 2016 г.