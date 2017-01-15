Facebook: Gennadius Vorozhbyanski

15.01.2017 18:24:27 (GMT+12)

Клёво погулять на лыжах в выходной день. Обожаю еловый лес, он всегда такой таинственный. Правда, на фото передо мной просто несколько елочек. Все равно класс! А ещё здорово, идешь такой, идешь по лесу и тут БАЦ!.. Здоровенный снеговик по среди дороги больше тебя раза в два!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1278790455536613&set=pcb.1278790485536610&type=3&theater





