Facebook: Gennadius Vorozhbyanski

15.01.2017 18:24:27 (GMT+12)

Facebook: Gennadius Vorozhbyanski

Клёво погулять на лыжах в выходной день. Обожаю еловый лес, он всегда такой таинственный. Правда, на фото передо мной просто несколько елочек. Все равно класс! А ещё здорово, идешь такой, идешь по лесу и тут БАЦ!.. Здоровенный снеговик по среди дороги больше тебя раза в два!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1278790455536613&set=pcb.1278790485536610&type=3&theater


«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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