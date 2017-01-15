Facebook: Валерий Кравченко

15.01.2017 18:22:29 (GMT+12)

Юбилейный вечер ансамбля "Прелестные глазки": 20 января, 19 часов в Колледже искусств. Билеты - в фойе колледжа, пригласительные - в ДМШ № 6. Но с билетами, кажется, уже проблема...



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202396292064401&set=a.2342958389165.66175.1706155041&type=3&theater



