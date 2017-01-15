Facebook: Наталья Коллегова

15.01.2017 18:21:23 (GMT+12)

За предыдущие несколько дней циклон, обрушившийся на Камчатский полуостров, успел заметно устать и растерять свою мощь, но сознаваться в этом он не желает.



Время от времени, он подхватывает снег, выпавший на склонах сопок и несет его в город, швыряет на крыши, проносит по улицам, стараясь не пропустить ни один район и ни один закуток.



Но нам, жителям Камчатки он уже не страшен, мы знаем, видим, чувствуем, что солнце рядом!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1470515032988578&set=ms.c.eJxFzdsNwDAIQ9GNKszT7L9YlaShv0cXAy8JhJg2GcUHHyBN0bAfdkG5AOuMUPOBOnCLEl8gfjeyeaCn4PpSkgO9C~_OAnpN4AVCYIhw~-.bps.a.1470514809655267.1073741840.100000902869500&type=3&theater



