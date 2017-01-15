Facebook: П-К день за днем

15.01.2017 18:20:08 (GMT+12)

Facebook: П-К день за днем

Дорожные службы города ликвидируют последствия циклона, обрушившегося на Петропавловск на этой неделе.

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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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