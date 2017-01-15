Доброе утро, Камчатка!

15.01.2017 05:45:17 (GMT+12)
Сегодня воскресенье, 15 января 2017 года. По старому стилю — 2 января.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).
По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 17 тевета 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).
Всемирный день религии.
День образования Следственного комитета Российской Федерации.
День международного признания Хорватии.
15 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1582 Заключен Ям-Запольский мирный договор.
1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».
1943 Завершено строительство здания Пентагона.
2001 День рождения Википедии.
2006 Впервые президентом Чили стала женщина.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1622 Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.
1795 Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт.
1850 Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист.
1891 Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик.
1906 Аристотель Онассис, греческий судовладелец, миллиардер.
1913 Александр Маринеско, советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.
1917 Василий Петров, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
1923 Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.
1929 Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.
1945 Максим Дунаевский, советский и российский композитор, народный артист России.
1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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