Доброе утро, Камчатка!

15.01.2017 05:45:17 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня воскресенье, 15 января 2017 года. По старому стилю — 2 января.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.

Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).

По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 17 тевета 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

Всемирный день религии.

День образования Следственного комитета Российской Федерации.

День международного признания Хорватии.

15 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1582  Заключен Ям-Запольский мирный договор.

1831  Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».

1943  Завершено строительство здания Пентагона.

2001  День рождения Википедии.

2006  Впервые президентом Чили стала женщина.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1622  Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.  

1795  Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт.  

1850  Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист.  

1891  Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик.  

1906 Аристотель Онассис, греческий судовладелец, миллиардер.

1913  Александр Маринеско, советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.  

1917  Василий Петров, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.  

1923  Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.  

1929  Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.  

1945  Максим Дунаевский, советский и российский композитор, народный артист России.  

1966  Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер.

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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