Доброе утро, Камчатка!

15.01.2017 05:45:17 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 15 января 2017 года. По старому стилю — 2 января.



Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.



Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.



Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).



Мч. Василия Петрова (1942).



По мусульманскому календарю — 17 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 17 тевета 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).



Всемирный день религии.



День образования Следственного комитета Российской Федерации.



День международного признания Хорватии.



15 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1582 Заключен Ям-Запольский мирный договор.



1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук».



1943 Завершено строительство здания Пентагона.



2001 День рождения Википедии.



2006 Впервые президентом Чили стала женщина.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1622 Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.



1795 Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт.



1850 Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист.



1891 Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик.



1906 Аристотель Онассис, греческий судовладелец, миллиардер.



1913 Александр Маринеско, советский офицер-подводник, Герой Советского Союза.



1917 Василий Петров, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.



1923 Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.



1929 Мартин Лютер Кинг, афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат.



1945 Максим Дунаевский, советский и российский композитор, народный артист России.



1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!