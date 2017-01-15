Камчатский метеокомментарий, 15 января

15.01.2017 05:43:29 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -6º, атмосферное давление 750 мм рт. ст., относительная влажность 82%.



Предварительный прогноз:



Утро: -4°, значительная облачность, возможен небольшой снег, ветер северо-восточный, 3 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 96%.



День: -6°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Вечер: -6°, небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 8’12’’ (+3”).



Луна: 88%, стареющая.



Народ приметил: синие вечерние облака - к перемене погоды.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 января, 4.45 (кмч).

