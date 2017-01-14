На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают проведение профилактических рейдов по частному жилому сектору

14.01.2017 21:18:55 (GMT+12)

Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают работу по предупреждению пожаров в частном секторе. По статистике именно здесь происходит большая часть пожаров, зарегистрированных в жилье.

"В ходе рейдов сотрудники МЧС России напоминают жителям деревянных домов о необходимости соблюдения несложных правил пожарной безопасности: следить за исправностью отопительных печей и электрооборудования, не оставлять приборы без присмотра, не применять самодельные электронагревательные приборы, курить строго в отведенных местах, перед уходом из дома проверять выключение электрических приборов», - рассказывает заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю П. Долгий.



В рамках профилактического мероприятия инспекторы провели беседы с жителями домов, обратили внимание людей на явные нарушения правил пожарной безопасности: легковоспламеняющийся мусор на участках, аварийное состояние электропроводки в домах, нарушения в устройстве отопительных печей и дымоходов.



Особое внимание - домам многодетных и малообеспеченных семей. Из наиболее часто встречающихся нарушений специалисты отмечают: отсутствие предтопочного листа возле печи, который защищает пол от искр и мелких углей из печи; неисправленные повреждения конструкций печей; а также вывешивание над печами вещей для просушки.



При выявлении подобных недостатков, сотрудники МЧС предупреждают хозяев об опасных последствиях пренебрежительного отношения к содержанию печей и инструктируют по правильному обращению с ними. Один из главных советов жителям частного сектора - систематически белить печь, поскольку на белом фоне очень хорошо заметны любые неисправности, требующие скорейшего ремонта.



Устные рекомендации инспекторы подкрепляют памятками и листовками с правилами безопасности в быту, а добросовестное отношение владельцев жилья к вопросу соблюдения этих правил будет проверено во время повторных рейдов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.