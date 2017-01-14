Роман Василевский провел рабочее совещание по вопросам образования

14.01.2017 21:18:53 (GMT+12)

13 января глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский провёл плановое рабочее совещание с участием руководителя и специалистов районного Управления образования.



В частности, были подведены итоги мероприятий, которые проводились на территории Елизовского района в дни зимних каникул школьников, обсуждались вопросы финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений, вопросы организации учебного процесса и ряд других.



Особое внимание на совещании было уделено расчистке территорий от снега и ликвидации последствий прошедшего накануне циклона. Как доложил начальник отдела материально-технического обеспечения и охраны труда Дмитрий Перевалов, все образовательные учреждения Елизовского района своевременно оформили договоры подряда на расчистку территорий.



Роман Василевский также затронул вопрос ремонтов в ряде школ, которые проводились в дни школьных каникул, и обратил внимание на температурный режим в помещениях школ и детских садов – он проходит в штатном порядке, температурные нормативы в помещениях соблюдаются, рассказала руководитель Управления Елена Кудрявцева.



Отдельные вопросы были посвящены организации учебного процессав школах района, преподаванию предметов в начальных классах и принципам системы оценивания качества начального школьного образования – об этом доложила Елена Кудрявцева.



В частности, обсуждалась необходимость проработки индивидуальных планов работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающих учеников,усилению подготовки учащихся в начальных классах школы.



Роман Василевский рекомендовал активизировать работу, обратив внимание на необходимость объективного подхода и усиления контроля за качеством обучения и преподавания в начальных классах:



- Если оценка необъективна уже в начальной школе, формируется так называемая педагогическая запущенность, которая усугубляется в старших классах. А ученик, которого из года в год «вытягивают на тройку», на пороге выпускных экзаменов сталкивается с множеством проблем. Необходимо усилить контроль не только за преподаванием в начальных классах. Объективная оценка знаний нужна для скорейшего анализа и дальнейшего совершенствования работы с детьми, не справляющимися с программой, – сказал Р. Василевский.- Категорически не стоит бояться и уж тем более утаивать результаты такого анализа ни родителям, ни педагогам.

На совещании также рекомендовано педагогам образовательных учрежденийусилить разъяснительную работу с родителями неуспевающих учащихся:



-Школьники24 часа в сутки должны быть под пристальным вниманием педагогов и руководителей образовательного учреждения. Если «проблемный» ученик пропустил учебный день, причину неявки необходимо выяснять у родителей ребенка незамедлительно, эту работу необходимо активизировать, - поручил Роман Василевский.



На еженедельном плановом совещании также обсудили вопросы, касающиеся обновления материально-технической базы образовательных учреждений, планируемых в 2017 году ремонтов, вопросы приобретения авиабилетов учителями в период отпускной кампании – 2017.

- Авиабилеты педагоги могут сами приобрести по приемлемой цене уже сегодня, а не ждать, когда цены ближе к лету вырастут в разы. Район компенсирует им затраченные средства в рамках своих социальных обязательств. Прошу довести эту информацию до руководителей образовательных учреждений, - поручил глава Администрации руководителю районного Управления образования Елене Кудрявцевой.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.