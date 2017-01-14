Народный казачий ансамбль «Русь» завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля «Рождественские звезды»

14.01.2017 21:18:54 (GMT+12)

XVI Конкурс-фестиваль проходил в Москве с 4 по 8 января. Более полутора тысяч артистов из России, Казахстана, Узбекистана и Эстонии выступили на сцене большого концертного зала «Космос».



Народный казачий ансамбль «Русь» из Елизовского района представил публике и жюри конкурса-фестиваля концертный номер «Маруся», завоевав в итоге три награды конкурса, в том числе и самую главную – Гран-при. Её коллектив получил в номинации «Народный вокал. Ансамбли». Лауреатами второй степени стала солистка Дарья Черевко в номинации «Вокал. Соло», а также Артемий Топчий в номинации «Народные инструменты. Соло. Балалайка».



В состав жюри международного конкурса-фестиваля «Рождественские звезды» вошли видные деятели искусства, среди них солист Большого театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Андрей Меркурьев, член Союза композиторов России и автор популярных детских песен Александр Ермолов.



Организатором фестиваля выступил комитет фестивалей «Жизнь городов» - член Европейской Ассоциации Фольклорных Фестивалей и международного Танцевального Совета при ЮНЕСКО при поддержке Департамента культуры г. Москвы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.