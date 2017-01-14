Народный казачий ансамбль «Русь» завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля «Рождественские звезды»

14.01.2017 21:18:54 (GMT+12)
XVI Конкурс-фестиваль проходил в Москве с 4 по 8 января. Более полутора тысяч артистов из России, Казахстана, Узбекистана и Эстонии выступили на сцене большого концертного зала «Космос».
Народный казачий ансамбль «Русь» из Елизовского района представил публике и жюри конкурса-фестиваля концертный номер «Маруся», завоевав в итоге три награды конкурса, в том числе и самую главную – Гран-при. Её коллектив получил в номинации «Народный вокал. Ансамбли». Лауреатами второй степени стала солистка Дарья Черевко в номинации «Вокал. Соло», а также Артемий Топчий в номинации «Народные инструменты. Соло. Балалайка».
В состав жюри международного конкурса-фестиваля «Рождественские звезды» вошли видные деятели искусства, среди них солист Большого театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Андрей Меркурьев, член Союза композиторов России и автор популярных детских песен Александр Ермолов.
Организатором фестиваля выступил комитет фестивалей «Жизнь городов» - член Европейской Ассоциации Фольклорных Фестивалей и международного Танцевального Совета при ЮНЕСКО при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+