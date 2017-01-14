«Жемчужина» завоевала четыре награды фестиваля «Рождественская ёлка в Москве»

14.01.2017 21:18:54 (GMT+12)

Образцовый хореографический коллектив Центра детского творчества «Жемчужина» стал победителем и призёром XXIV творческого фестиваля «Рождественская ёлка в Москве», который проходил в столице России с 5 по 9 января.

Участников фестиваля - 24 коллектива из различных регионов России - в этом году принимала сцена Московского государственного института культуры.

Камчатку представлял елизовский коллектив «Жемчужина»: 26 юных танцоров в возрасте от 9 до 17 лет и их руководитель Галина Соловьева.

«Жемчужина» представила на суд жюри семь номеров, четыре из них были удостоены наград.

Как рассказали в ЦДТ, это большая победа, тем более, на пути к ней у коллектива возникли трудности. Из-за циклона «Жемчужина» прибыла в Москву с задержкой на несколько дней, поэтому времени на небольшую передышку и репетиции  у артистов практически не оставалось.

Дипломами фестиваля отмечены в номинации «Народный танец» хореографический номер «Калинка», исполненный младшей группой коллектива, и танец «Азербайджан» от старшей группы. Также диплом был вручен Дарье Но, солистке младшей группы, за «Корякский танец». Ещё одну награду в номинации «Эстрадный танец» завоевала «Жемчужина» в номинации «Эстрадный танец» с номером «Моя Россия».

Завершился фестиваль 8 января гала-концертом. «Рождественская ёлка в Москве» проводится с 1994 года, за это время её участниками стали более семи тысяч человек из всех регионов России. Как отмечают организаторы события, их главные цели – патриотическое воспитание детей, сохранение и развитие национальной культуры и традиций, и, конечно, межнациональное общение и творческое сотрудничество.
Помимо концертных программ в рамках фестиваля юные артисты также знакомятся с  историческими и культурными памятниками столицы, посещают музеи, выставки.

Добавим, детский хореографический коллектив «Жемчужина» был создан в 1991 году. Спустя 6 лет ему было присвоено звание Образцового. Воспитанники «Жемчужины» - постоянные участники, призёры и победители районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Сегодня секреты хореографии в «Жемчужине» постигают девочки в возрасте от 9 до 17 лет. Всего 42 человека.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

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