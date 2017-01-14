Пятое место в Федеральном турнире ФШ « Юниор»

14.01.2017 21:24:33 (GMT+12)
Дебютные соревнования состоялись в Санкт-Петербурге во Дворце спортивных игр «Зенит». Звание сильнейшей команды России оспаривали мальчишки 2009-2010 г.р. из 20 городов России, занявшие 1 и 2 места в региональных отборочных этапах.
20 команд разделили на 4 группы. Наши ребята попали в группу D, первая игра завершилась ничьей со сверстниками из г.Рязань (1:1), далее победа над командой из г.Екатеринбург(1:0), игра с мальчишками из г.Пятигорскзавершилась со счетом (2:0) в пользу команды из г.Петропавловск-Камчатский и последняя игра в группе с г.Волгоград (0:0).
Со второго места в группе наши ребята попали в «Золотой финал», где в ¼ уступили будущим чемпионам из г.Тула (1:0).
В матче за распределение мест сразили ребят из г. Астрахань (1:0)и в финальном поединке за 5 место встретились с уже знакомой командой из г.Рязань. Основное время матча завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти удача оказалась на стороне Камчатских футболистов 3:1.
Пятое место из команд по всей России – достойный результат! Честь Камчатского края на берегах Невы отстаивали Фурсов Тимофей, Сарафанов Савелий, Кучеренко Богуслав, Коваленко Роман, Новоселов Егор, Бережнов Савелий, Ефремов Эдуард и Гришинский Владислав под руководством главного тренера Кучеренко Дмитрия.
Футбольная школа «Юниор» г. Петропавловск-Камчатский выражает огромную благодарность ПАО «Океанрыбфлот» за помощь в организации поездки.
Александра Кучеренко,
Директор ФШ"ЮНИОР " в г. Петропавловск-Камчатский.
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