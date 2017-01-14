О производстве продукции животноводства в Елизовском районе

14.01.2017 21:18:54 (GMT+12)

По информации на 13 января, сельхозпредприятиями Елизовского района произведено 20,2 тонны молока. Валовой надой молока по сравнению с прошлой неделей увеличился на 499 кг.В среднем по всем хозяйствам среднесуточный удой на 1 фуражную корову составил 13,2 кг. Самый высокий надой на фуражную корову в СХПК «Кам-Агро» – 17 кг, наименьший в МУ СХП «СовКам» – 10,8 кг.На промышленную переработку направлено 18,6 тонны молока, на выпойку телятам – 1,4 тонны. По сравнению с соответствующей датой прошлого года произведено молока больше на 4246 кг.



По данным ОАО « Пионерское», среднесуточное производство яйца в период с 6 по 13 января составило 111 тысяч штук.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.