Где найти мужика?

14.01.2017 20:44:08 (GMT+12)
В пятницу знакомый вместо бильярда неожиданно зовет выпить пива. Мы идём в один из недавно открывшихся пивных ресторанов. Строили явно с претензией. На входе даже стоят скульптуры. Хорошо, что это, по крайней мере, памятники не камчатским животным.
Внутри все столики на удивление уже заняты. Солидные дяди в деловых костюмах сидят большими компаниями, кушают колбаски. Похоже, они проводят здесь вторую часть корпоратива. Замечаю знакомых, киваю головой, подмигиваю.
После пары кружек сваренного прямо в заведении пива оглядываюсь по сторонам. Соотношение гостей заведения явно перевешивает в пользу мужской половины человечества. В зале сидят несколько девушек, скромно поглядывающих на громко веселящихся мужчин. Судя по всему, милые создания случайно попали в этот мужской заповедник. Ещё пара-тройка демократично одетых девчонок несмело пытаются плясать на танцполе. Диджей вполне профессионально миксует шансон с русскими танцевальными хитами, стараясь удовлетворить музыкальные вкусы посетителей. Однако серьёзные мужчины не предпринимают попыток выйти на сцену. Товарищ заказывает виски. После пары стопок мы предсказуемо паб-кроллим в известный ночной клуб.
Злачное место ослепляет светомузыкой и ценником в меню. На танцполе не протолкнуться. Модный диджей ставит одному ему известные хиты темнокожих рэперов. Здесь пляшут светские львицы. Пафосные платья, винтажные урашения, на столах дорогие букеты. Самостоятельные женщины всё время что-то празднуют. Немногочисленные мужские особи боязливо жмутся к барной стойке, калькулируя в уме стоимость шота текилы. Неосмотрительно приближаюсь к дискотеке. Дамы цепким взглядом оценивают меня с головы до ног. Не найдя ничего интересного в моих потёртых джинсах и пивном животе, продолжают сканировать окрестности.
Потягивая кальян, я задумываюсь. Хмель туманом опутывает меня.
Если девчонок из пивного заведения перенести к простым парням, а состоявшимся женщинам отправится в пивную к деловым дяденькам?
С этим вопросом в голове я засыпаю на заднем сиденье такси.
Григорий СЕДОВ.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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