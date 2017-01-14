Facebook: Иван Бычков

14.01.2017 19:28:21 (GMT+12)

В пятницу, 13-го, когда вся страна готовилась отмечать старый Новый год и по этому поводу набивать желудки остатками оливье, бойцы клуба СБЕ (ММА) Медведь провели тренировочные спарринги и всем коллективом поздравили @well41rus с выполнением спортивного разряда кандидат в мастера спорта по самбо!

От всей души поздравляем! Продолжай в том же духе и не сдавайся!





https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1201188589946913&set=a.864633903602385.1073741826.100001673496645&type=3&theater



