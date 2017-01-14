Срочно в номер: лавинная опасность объявлена на Камчатке

14.01.2017 13:22:02 (GMT+12)

Повышенная лавинная опасность объявлена в горах Камчатки из-за большого количества снега, принесенного мощным циклоном. Об этом сегодня ТАСС сообщили в Камчатском противолавинном центре.



"В период 15 января по 17 января включительно лавиноопасно на горных территориях Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского и Елизовского районов, а также в Петропавловске-Камчатском. Опасность схода лавин существует в бассейне реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, а также в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сказал собеседник агентства.



В Центре посоветовали руководителям организаций, работающих в горах, принять меры безопасности, а любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам - воздержаться от выходов в горы.



Мощный циклон начал оказывать влияние на Камчатку 11 января. Он принес снег и ветер, порывы которого местами достигали штормовой силы. Улучшится погода на полуострове только к 15 января.



(ТАСС).