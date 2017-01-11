Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 14 января 2017 года

14.01.2017 10:42:53 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, ночью на юго-восточном побережье умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с, на южных побережьях 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем 0,-5°С, в центральной части -3,-8°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, днем, ночью и днем в Тигильском районе 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, в Тигильском районе -5,-10°С, днем -3,-8°С, при облачности -13,-18°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжается укрепление ледового покрова.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 4 от 11.01.2017 г.

В период с 00 часов 12.01.2017 г. по 14.01.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.

В зону возможного схода лавин на территории края могут попасть 2 участка автодорог общей протяженностью 500 м, находящихся на территории Петропавловск-Камчатского ГО (1 участок федеральной дороги, протяженностью 200 м и 1 участок автодороги местного значения общей протяженностью 300 м).

Повышена вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.