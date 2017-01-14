Доброе утро, Камчатка!

14.01.2017 06:04:37 (GMT+12)

Сегодня суббота, 14 января 2017 года. По старому стилю — 1 января.



По мусульманскому календарю — 16 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 16 тевета 5777 г. Глава Ваехи.



ЕСТЬ ПОВОД



Старый Новый год.



День создания трубопроводных войск России.



День защитников Родины в Узбекистане.



Обрезание Господне.



День детей в Таиланде.



14 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ



1506 В Риме была найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья».



1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.



1814 В Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.



1929 День рождения Московской области.



1980 Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан.



1992 Основана масонская ложа «Гармония» — первая в современной России.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1827 Петр Семенов-Тянь-Шанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества.



1875 Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира.



1911 Анатолий Рыбаков, советский писатель-романист.



1925 Юкио Мисима, японский писатель и драматург.



1948 Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!