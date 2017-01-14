Доброе утро, Камчатка!

14.01.2017 06:04:37 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 14 января 2017 года. По старому стилю — 1 января.

По мусульманскому календарю — 16 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 16 тевета 5777 г. Глава Ваехи.

ЕСТЬ ПОВОД

Старый Новый год.

День создания трубопроводных войск России.

День защитников Родины в Узбекистане.

Обрезание Господне.

День детей в Таиланде.

14 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ

1506  В Риме была найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья».

1700  Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

1814  В Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.

1929  День рождения Московской области.

1980  Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан.

1992  Основана масонская ложа «Гармония» — первая в современной России.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1827  Петр Семенов-Тянь-Шанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества.  

1875  Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира.  

1911 Анатолий Рыбаков, советский писатель-романист.

1925  Юкио Мисима, японский писатель и драматург.  

1948  Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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