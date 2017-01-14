Доброе утро, Камчатка!

14.01.2017 06:04:37 (GMT+12)
Сегодня суббота, 14 января 2017 года. По старому стилю — 1 января.
По мусульманскому календарю — 16 рабии аль-ахира [IV] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 16 тевета 5777 г. Глава Ваехи.
ЕСТЬ ПОВОД
Старый Новый год.
День создания трубопроводных войск России.
День защитников Родины в Узбекистане.
Обрезание Господне.
День детей в Таиланде.
14 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ
1506 В Риме была найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья».
1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.
1814 В Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.
1929 День рождения Московской области.
1980 Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан.
1992 Основана масонская ложа «Гармония» — первая в современной России.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1827 Петр Семенов-Тянь-Шанский, российский географ, статистик, глава Русского географического общества.
1875 Альберт Швейцер, немецкий теолог, философ, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира.
1911 Анатолий Рыбаков, советский писатель-романист.
1925 Юкио Мисима, японский писатель и драматург.
1948 Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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