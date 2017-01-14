Камчатский метеокомментарий, 14 января

14.01.2017 06:02:33 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было 0º, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 88%.
Предварительный прогноз:
Утро: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 7 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
День: -1°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 6 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
Вечер: -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст., относительная влажность 96%.
Геомагнитная обстановка: 6.00 — 15.00 — небольшие возмущения; 15.00 — 18.00 — СЛАБАЯ (!) геомагнитная буря; 18.00 — 24.00 — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 8’09’’ (+2”).
Луна: 94%, стареющая.
Сегодня - Васильев день.
Народ приметил: Василий — покровитель свиней. Старый Новыи год. Говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то и год таков", "Старый год — к весне поворот". И обязательно: "На Василия Великого — свиную голову на стол"; так как святой Василий в народе считался покровителем свиней, поэтому 1 января назвали еще "свиным праздником", а "кесарийский" поросенок составлял главное угощение во время Васильева вечера. У зажиточных людей всю неделю от Рождества на столе стояла свиная голова.
Примечали: "Если Васильев день морозный и снежный — быть хорошему урожаю", "Выпавший на старый Новый год снег предвещает урожай". Также вьюга в Василев день обещает большой урожай орехов.
Именины у Василия. Василий, с греческого, - "царский".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 14 января, 5.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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