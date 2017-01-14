Камчатский метеокомментарий, 14 января

14.01.2017 06:02:33 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 14 января

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было 0º, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность 88%.

Предварительный прогноз:

Утро: 0°, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 7 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

День: -1°, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, 6 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Вечер: -3°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный,  4 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст., относительная влажность 96%.

Геомагнитная обстановка: 6.00 — 15.00 — небольшие возмущения; 15.00 — 18.00 — СЛАБАЯ (!) геомагнитная буря; 18.00 — 24.00 — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  8’09’’ (+2”).

Луна: 94%, стареющая.

Сегодня - Васильев день.

Народ приметил: Василий — покровитель свиней. Старый Новыи год. Говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то и год таков", "Старый год — к весне поворот". И обязательно: "На Василия Великого — свиную голову на стол"; так как святой Василий в народе считался покровителем свиней, поэтому 1 января назвали еще "свиным праздником", а "кесарийский" поросенок составлял главное угощение во время Васильева вечера. У зажиточных людей всю неделю от Рождества на столе стояла свиная голова.

Примечали: "Если Васильев день морозный и снежный — быть хорошему урожаю", "Выпавший на старый Новый год снег предвещает урожай". Также вьюга в Василев день обещает большой урожай орехов.

Именины у Василия. Василий, с греческого, - "царский".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 14 января, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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