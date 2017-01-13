Срочно в номер: в Кремле возмущены инцидентом со скорой на Камчатке

13.01.2017 22:23:47 (GMT+12)
Кремль разделяет возмущение в связи с инцидентом с машиной скорой помощи на Камчатке, этому факту необходимо дать правовую оценку. "Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий (водителя, не пропустившего скорую), солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно, - заявил журналистам пресс- секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Это абсолютно недопустимо".
"В любом случае подобное поведение водителя автомобиля, который не пропустил скорую помощь, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку", - добавил он.
10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.
(ТАСС).
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