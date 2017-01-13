Камчатским журналистам в честь профессионального праздника вручены награды от краевого парламента

13.01.2017 21:55:35 (GMT+12)

13 января в большом зале здания Правительства Камчатского края состоялось чествование журналистов в честь Дня российской печати.



По многолетней традиции в этот день ежегодно вручаются награды представителям всего медиа-сообщества региона. Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев поздравил работников СМИ и вручил награды краевого парламента: «По статистике профессия журналиста, оператора занимает 5 место среди самых опасных в России, после военнослужащих, шахтеров, рыбаков и спасателей. Вы всегда в гуще событий, всегда на передовой. О том, что камчатские журналисты высоко держат профессиональную планку хорошо известно далеко за пределами нашего края. Яркое доказательство – ваши многочисленные победы всероссийского и даже международного уровня. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческих идей».



Почетными грамотами Законодательного Собрания края были награждены звукорежиссер ГТРК «Камчатка» Наталия Ткачева, корреспондент РАИ «Камчатка-Информ» Эмма Кинас, генеральный директор «АиФ Камчатка» Гульнара Струс.



Благодарственными письмами краевого парламента награждены исполнительный директор ООО «Камчатмедасервис» Дмитрий Каманин, директор газеты «Камчатский край – Единая Камчатка» Алексей Гончаров и оператор ГТРК «Камчатка» Милана Давыдова.



Часы Законодательного Собрания вручены корреспонденту РЕН-ТВ-Камчатка Яну Потехину и корреспонденту ГТРК «Камчатка» Анне Жуковской.



Также памятным подарком отмечена старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Лариса Шунина.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.



