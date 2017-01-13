Владимир Илюхин поздравил работников камчатских СМИ с Днём российской печати

13.01.2017 21:52:47 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил журналистов региона с профессиональным праздником. Торжественное собрание, приуроченное ко Дню российской печати, прошло 13 января в большом зале краевого Правительства. Почётными гостями мероприятия стали представители теле- и радиокомпаний полуострова, печатных изданий и информационных агентств, работники пресс-служб.



«Журналистика во все времена была очень важной профессией, но сегодня её роль выросла до неимоверных высот, - отметил Владимир Илюхин. - Ответственность на ваших плечах лежит очень большая, ведь каждый из нас сопереживает любым, происходящим в мире событиям, радуясь или печалясь, прежде всего, через призму вашего видения ситуации. Донести информацию до аудитории, не приукрасив ее в угоду собственным амбициям, не исказив сути, в соответствии с личными пристрастиями или коммерческими интересами – вот главная задача настоящего журналиста, профессионала своего дела».



Владимир Илюхин поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество с органами власти и объективное освещение всех событий, происходящих на Камчатке.



В рамках собрания глава региона вручил сотрудникам СМИ государственные награды Камчатского края. За многолетний вклад в развитие отрасли Почетными грамотами Правительства региона отмечены член Союза писателей России, ветеран камчатской журналистики Михаил Яковлевич Жилин, корреспондент информационного агентства «Интерфакс – Дальний Восток» в Камчатском крае Наталья Лебёдкина, коммерческий директор ООО «Радио СВ» Елена Тарасова.



Благодарственные письма получили корреспондент новостей «СТС-Камчатка» ООО «Лукоморье ТВ» Олеся Вольченко, редактор отдела новостей «Рен ТВ Камчатка» ООО «МассМедиа Центр» Анастасия Островская, заместитель директора МКУ «Информационный медиацентр» Усть-Камчатского сельского поселения Наталья Нарышкина.



Ценными подарками – часами губернатора – отмечены корреспондент газеты «Камчатский край - Единая Камчатка» Светлана Соловьева, редактор новостей РИА «ТРИО» Екатерина Зайцева, корреспондент отдела новостей ООО «Радио СВ» Владимир Басков, корреспондент ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» Юлия Таначёва. Подарочные издания о Камчатке вручены телеоператору Телекомпании «Причал» Наталье Филипповой и корреспонденту информационного агентства «Кам 24» Роману Придачину. Памятные подарки также вручены работникам пресс-служб: Елене Матафоновой - старшему помощнику руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю, Юлии Ананьевой - главному специалисту по связям с общественностью ГУ МЧС России по Камчатскому краю.



В ходе мероприятия председатель Камчатской организации Союза журналистов России Григорий Беккер вручил одну из самых весомых наград в журналистском сообществе региона – статуэтку «Журналистская слава Камчатки». В этом году её удостоен Михаил Яковлевич Жилин, проработавший в отрасли более 50 лет. Журналист, краевед, писатель - многие годы он работал корреспондентом газеты «Камчатская правда» и редакции ТАСС по Камчатской области, является автором ряда книг о полуострове.



Своё видеопоздравление работникам СМИ Камчатки адресовала заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая. С профессиональным праздником присутствующих в зале также поздравили заместитель Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, Глава администрации Елизовского района Роман Василевский. Представителям редакций были также вручены Почётные грамоты, Благодарственные письма и приветственные адреса от Петропавловской и Камчатской Епархии, Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Камчатскому краю, Прокуратуры Камчатского края, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, регионального отделения партии «Единая Россия» и Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.